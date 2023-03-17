一名56歲林小姐有高血糖問題，後續檢查確定罹患糖尿病，她總覺得飲食上只需少吃一點，不要再讓自己變得太胖就能與糖尿病和平共處。不過醫師提醒，糖尿病患者應避免高糖飲食，而不是少吃就好；且糖尿病患者進入更年期後，心血管疾病風險增加，甚至要當心動脈瘤破裂危機。

北投健康管理醫院主任醫師沈彥君表示，林小姐一年前正式進入更年期，期間所發生的各種不適症狀隨著時間有慢慢改善，但仍擔心健康問題，因此安排一次較完整的高階影像健檢。

報告出爐發現血壓偏高，雖有在服用降血糖藥物，但醣化血色素（Hb A1c）表現卻偏高，指數在7.5％（對於糖尿病的患者而言，醣化血紅素應控制在7.0％以下）；另外，膽固醇、三酸甘油脂也都有偏高表現。除此之外，冠狀動脈鈣化指數（CAC score）為149，表示冠狀動脈血管鈣化已有中度風險程度；在頭頸部磁振造影（MRI）的結果，意外發現右側內頸動脈遠端有一個0.3公分的動脈瘤。

醫師警告，這些數據都在表示心血管疾病風險正在增加中，甚至要當心動脈瘤破裂危機。並且藉由醣化血色素數值就可看出，林小姐飲食上出了問題，尤其是糖尿病患者的飲食控制應著重於食物的選擇，應避免高糖飲食，而不是少吃就好。

國健署調查指出，針對46～55歲的女性（女性更年期平均介於45～55歲之間）高血壓、糖尿病的罹病率約為40～45歲女性的3倍，高血脂也隨著年齡增加呈現升高的趨勢。心血管疾病並非肥胖或男性專屬，更年期後的女性，更不可忽視。依據衛生福利部110年死因統計調查，心臟疾病是女性國人第二號殺手。