一名年薪超過200萬，在國營事業單位擔任高級技術人員的男子，因為要求妻子必須「按表操課」嘿咻，若不配合就頻遭辱罵並趕回娘家，妻子還指控他暴躁易怒，毆打她和小孩，在不堪長期受虐下訴請離婚，法官認為丈夫不顧慮妻子性自主，判決丈夫敗訴准離。

根據判決書，妻子法院表示，他與丈夫於100年10月結婚，但是丈夫個性暴躁易怒、控制欲強，情緒控管不佳，經常因日常生活瑣事不順其意，即情緒失控、大聲辱罵她及兩個小孩，甚至動手打人。

且丈夫要求她於固定時間行房，性生活「按表操課」之程度，甚至因為她不願配合房事，竟在半夜被丈夫趕回娘家，為此她身心失衡，不堪暴力陰影，於103年間提起離婚訴訟。

但她考量欲給予未成年子女完整家庭，又撤回離婚訴訟，並讓丈夫簽訂婚後協議書，但丈夫仍未反省或改變，持續有暴力行為，常強制要求她陪同參加教會活動爭吵不斷，還頻繁出現謾罵，甚至刻意傷害以及擅自遷出兩名小孩戶籍，她不堪虐待返回屏東娘家居住分居至今。

但是丈夫反控，老婆因罹患產後憂鬱症，且忙碌於工作及教養子女，疏於情感交流。兩造自103年起關係漸生變化，雖然老婆提出離婚，但接受婚姻諮商後，兩人逐漸化解心結。但事後老婆僅每周一次帶小孩與她同住，其餘均住在娘家，他還按月匯款1萬元，並於節日給予關心及贈送禮物，但她仍不願維繫婚姻，因此是她的問題較大。

但法官勘驗雙方對話錄音，發現妻子拒絕配合房事時，丈夫多次暴怒咆哮：「不要做就不要做啦！…什麼東西啦！你不要做就算了！你就說不用做啦！哭夭！取這個妻子是要做什麼？」、「你跟你媽講就知道了啦！你看人家一個禮拜做幾次就知道」、「回去回去，哭夭！幹ｘ娘！你跟你爸說啦！說你不做愛不想要做愛！叫你老爸解釋給我聽」。

法官認為，丈夫僅因妻子無意願行房，即在半夜欲趕被上訴人回娘家，在處理夫妻情愛性欲需求時，並非溫柔對待，足以彰顯丈夫並無尊重妻子之人格尊嚴與性自主之權利，兩造感情已生破綻，因此判決丈夫敗訴，事後丈夫並未上訴而確定。