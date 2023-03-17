逃逸移工趁捷運擁擠偷伸鹹豬手，亂摸辣妹私處遭逮。

31歲越南籍阮姓移工，半年前來台工作後逃逸，此後躲在台北打零工，日前他搭捷運文湖線時，在車廂內發現隔壁的女乘客面貌姣好，竟趁擁擠時碰觸、亂摸被害人私密處及大腿，女方事後報警，捷運警察經循線追查，日前在善導寺站將他逮捕。

警方日前接獲被害女性報案，表示搭乘捷運復興站往大安站時，在列車內遭人伸鹹豬手亂摸，經調閱監視器後鎖定1名男子涉嫌。

警方經連月追查，發現犯嫌經常搭乘捷運板南線，日前在善導寺站發現對方行蹤，隨即將他逮捕，阮男被捕時，還拿出其他同鄉的身分文件企圖矇混，最後被查出是逃逸移工，訊後被依性騷擾防治法、出入國移民法等罪送辦。

2022年迄今北捷共發生55起性騷擾案件。（警方提供）

捷運警方表示，2022年迄今，北捷共發生55起旅客遭性騷擾案件，其中40起發生在車廂內、6起發生在手扶梯及進出口、3起發生在月台，呼籲民眾遭遇騷擾時，可立刻高聲呼救，站務人員及警方將在第一時間到場以遏止不法。

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