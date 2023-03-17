震怒後槍枝就找到了？ 邱國正：每天震怒兩下就好了

海軍近期接連發生槍枝遺失、被掉包事件，國防部長邱國正15日在立法院備詢時痛批「會辦很多人，絕對讓他掉腦袋」，16日就證實槍機已在營內尋獲，邱國正今赴立院備詢，被問到震怒後槍枝就找到了，邱國正說，沒有什麼震怒，一碼歸一碼，大家平常都很辛苦，但這件事情發生，要合情、合理、合法，不會有部長震怒，不會的，到這種階層震怒可以解決問題的話，每天震怒兩下就好了。

邱國正強調，自己不會有這種狀況，跟海軍同仁特別形容要穩住，目前為止對他們都很有信心，對於各軍種司令平常管理也予以肯定；至於是否會繼續追查，邱國正說，我們一定會追，槍枝找到，也要了解，當初如何發生，為什麼會遺漏，檢查的人為何沒有盡到責任，要公平合理的交代。

至於是否有海軍槍機咎責名單，邱國正表示，會把責任畫出來，物品掉是歸誰來管，這條線先畫出來，之後要歸咎責任要合理負責，不會一窩蜂這個單位如何，會按部就班，會追到底。