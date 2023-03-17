各國拍攝的影集風格不同，一名網友分享，最近發現很多年輕女生都只看韓劇、陸劇和台劇，很少人會看日劇，引起網友討論，不少人認為劇情好就會吸引大家去看；但也有網友認為年輕女生看劇的關鍵在於演員的顏值，韓國歐巴超帥，反觀日本帥哥演員越來越少。

一名網友昨在PTT上分享，公司的年輕女孩都在看韓劇、陸劇或是台劇，卻很少人會看日劇，和女孩們聊天以後得知，年輕女孩大多覺得日劇不好看，不是無聊的說教、就是很誇張的演技，甚至還說現在還會看日劇的都是死忠老人。

原PO表示，聽完公司年輕女同事的話以後，他陷入反思，發現周遭有持續看日劇的朋友，似乎真的都屬於哈日的死忠粉絲，就算新片糟糕透頂，劇迷還是會捧著看完。

貼文引起網友討論，不少人認為，如果有不錯的劇情，還是會吸引大家去看。但也有網友說「演員的顏值」是現在年輕女生追劇的關鍵，韓國歐巴又高又帥，不少台妹看了直接淪陷；陸劇和台劇近期也出現一堆年輕的帥氣演員，反觀日劇似乎帥哥越來越少，當然就逐漸失寵了。