俄Su-27戰機對美國空軍MQ-9「死神」（Reaper）無人機施放燃油的畫面

早在俄羅斯蘇（Su）-27戰機14日在黑海上空和美國MQ-9「死神」（Reaper）無人機近距離碰撞，導致美方無人機墜海之前，美國空軍的F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰機就曾發射AIM-9「響尾蛇」（Sidewinder）空對空飛彈，擊落MQ-9。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）16日報導，美國國務院說，Su-27戰機14日曾數度施放燃油，並突然竄升在無人機前方，後來撞上MQ-9的螺旋槳，而飛行員的行為「既危險，又不專業」。不過，俄羅斯矢口否認，美俄兩機曾直接接觸，並說MQ-9關掉答詢機，是因本身機動程度過猛才墜落。雖然俄方秀出4秒短片，證明雙方並未接觸，但隨後美國也公開42秒影片，證明俄羅斯Su-27戰機不但施放燃油，還碰撞MQ-9無人機。

儘管西方軍機和俄羅斯戰機曾數度近距離遭遇，但3月14日的事件導致美軍無人機墜海，情況又截然不同，似乎成了最重大的美俄公開對抗事件。不過，早在俄羅斯Su-27戰機導致MQ-9墜海前，美國1架F-15E戰機2009年9月13日就曾在阿富汗擊落「死神」無人機。

F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰機在阿富汗執行任務的資料畫面

外洩的五角大廈文件顯示，由於美國地面管制人員和MQ-9失聯，無人機自行飛向塔吉克邊境。雖然美方不斷嘗試，但都無法重新控制武裝的MQ-9。

也因此，美國空軍不得不祭出最後手段，從阿富汗東北部的巴格蘭機場（Bagram airfield）出動F-15E戰機，趁MQ-9可能冒險進入塔吉克領空前，發射短程AIM-9飛彈擊中它的引擎。而就在最後一刻，控制人員重新控制了「死神」，設法讓無人機飛到阿富汗偏遠的山坡，並在當地墜毀。