The atmosphere for Pool A was electric. Thank you, Taichung. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/freQj9pDKs — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 16, 2023

Thanks to Tokyo for being a great host city for Pool B! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/s70IBb2rIH — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 16, 2023

棒球經典賽正式邁入淘汰賽階段，早先開打的A組和B組已經出現兩隊贏家：日本與古巴，WBC官方推特也感謝台灣的台中洲際棒球場以及日本東京巨蛋，「感謝你們，台中，A組的比賽氣氛非常熱烈。」「謝謝東京作為B組預賽的優秀主場。」附上中華隊出場與圍成圓圈謝幕的精彩鏡頭。

本屆的台中與東京主場觀眾皆有令人印象深刻的舉動，台灣球迷在對義大利、荷蘭展現出的驚人聲援，讓美國球迷也開了眼界，對於台式應援自嘆弗如，「棒球場居然有啦啦隊，大概只有多明尼加的狂熱可以相比。」同時台灣球迷的戰歌與手勢也令美國球迷想起亞特蘭大勇士隊主場。傳奇球星李維拉（Mariano Rivera）來台開球自然也搶佔許多外媒版面。

東京巨蛋的日本球迷在大谷翔平擊出首轟之後，撿到球的觀眾主動將球借給周圍的球迷傳閱，大家都很有禮貌拿著球拍照，最後物歸原主。這段故事也躍上WBC官推與《今日美國》的版面。

上屆2017年經典賽，東亞預賽的主場在韓國首爾的高尺天空巨蛋（A組）、日本東京巨蛋（B組）。2013年預賽是在日本福岡巨蛋（A組）、台中洲際棒球場（B組），也就是暌違10年重返台灣。韓國本屆止步首輪，但是保住分組第4，確定取得2026年經典賽門票，中華隊雖然分組第5必須再從資格賽起步，不過張育成勇奪MVP足以在經典賽寫下歷史。