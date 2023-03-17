「永遠的小倩」王祖賢曾是當紅女星，引退19年期間，仍有不少粉絲好奇她的生活。近日，有網友在加拿大溫哥華的某超市巧遇王祖賢，樸素、低調的打扮徹底融入人群，一時之間難以辨識出她曾是鼎鼎有名的大明星。

王祖賢年輕時有極突出的外在優勢，身材纖細、高䠷，臉蛋貌美又有獨特氣質，加上演技精湛，與關之琳、張曼玉、鍾楚紅並稱香港影壇「四大花旦」，在台、港皆有超高知名度，但她不眷戀演藝圈，2004年拍完《美麗上海》後宣布息影，隱居在加拿大溫哥華，長達19年未現身螢光幕。

昨（16日），有網友在社群平台PO兩張照片，透露在加拿大溫哥華的一間超市偶遇王祖賢，照片中，王祖賢一個人到該超市採買，接著跟民眾一起安靜地排隊結帳，當天氣溫不高，她身穿藍色的羽絨外套，綁著高馬尾，頭髮又黑又亮，且髮量濃密，而她接地氣的裝扮和行為，完全沒有明星的架子，加上她配戴口罩，若沒仔細注意，不會發現她是王祖賢。

網友拍下王祖賢在超市採購、排隊的身影。（圖／微博）

王祖賢退出演藝圈後，搬到溫哥華過著平凡人的生活，偶爾會被網友巧遇，曾有當地民眾在寺廟發現她在修行，以及在街頭溜狗的身影，看起來過得十分愜意；而王祖賢也會親自向大家分享近況，9日PO一張全身照，透露她帶狗狗來公園曬太陽，保養得宜的外型令人驚艷。