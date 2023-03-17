世界棒球經典賽（WBC）日前已完成在東京八強賽，後續比賽將前往美國進行，而中華隊於12日完賽後雖無緣晉級，卻讓啦啦隊的「台式應援」意外爆紅，甚至多次登上國際媒體版面，讓網友開玩笑說：「林襄才是MVP吧。」

昨（16）日有網友透過批踢踢以「啦啦隊才是重點吧」發文，表示「經典女孩」組成的啦啦隊在世界棒球經典賽的應援方式登上國際媒體，不過因為中華隊無緣晉級，導致啦啦隊沒辦法去日本，造成日本網友失望，不禁讓他好奇，「要不是啦啦隊，根本沒有人會在乎這個活動吧？背景有這麼重要嗎？啦啦隊才是重點吧？而且林襄才是MVP吧？整個新聞都是報他耶。看起來好香。」

貼文一出，也引發網友推文留言，「林襄我婆」、「啦啦隊是重點中的重點」、「啦啦隊VS球員，哪邊名字你認識比較多」、「啦啦隊有前8強」，可見啦啦隊人氣比球員還高。

此外，台灣透過本屆經典賽再次讓國際看到對棒球的熱情，雖然中華隊最終未晉級前8強，但「國防部長」張育成以兩發全壘打外加8分打點的超狂成績，獲得A組預賽MVP，而「經典女孩」啦啦隊也因獨特的台式應援獲得媒體高度關注，展現台灣棒球不一樣的風景。