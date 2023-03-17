國防部長邱國正表示，已經把相關資料呈給金門地檢署。（游念育攝）

金門二膽島陳姓上兵離營已超過7天，按照軍中規定，應該發布通緝令，而至今國防部仍尚未發布，外界猜測，發布通緝恐會增加將士兵送回來的難度，對此，國防部長邱國正表示，已經把相關資料呈給金門地檢署；法務部長蔡清祥表示，檢方還沒發布通緝，金門地檢署檢察官以最快速度在處理當中，應該很快就會有結果。

有媒體報導指出，金防部、國防部及國安相關單位，在綜合考量判斷後，認為陳姓上兵游到廈門，幾乎可以排除政治或情報因素，「只是阿兵哥不想面對欠債的事實」，才遲遲未發布通緝令，對此，蔡清祥指出，都在積極跑程序中，媒體追問3天內是否會發布通緝？蔡清祥未正面回應僅表示，「會很快」。

蔡清祥解釋，這一定要經過他們審查程序，檢察官處理任何刑事案件，都有程序要走，都要求證；蔡強調，沒有任何其他的顧慮都會照著程序走應該很快。

邱國正則表示，已經把相關資料呈送給金門地檢署，他們有相關程序必須了解，相關人員島上去確認，看有沒有事證作為發布通緝或叛逃的依據。

至於是否因為欠很多錢？邱國正說，這些都是耳聞，要處理事情一定要與法有據，要當面由他來講，要當面核對，法的單位會去處理。

媒體追問國民黨立委陳玉珍透露跟財務有關，還曾打電話回台給相關單位；邱國正指出，他當初打給誰不了解，這也在查，欠債務多少錢，各有各講法，小額的家裡面父親有說，但不方便幫他做表述，不能幫他下結論，很多都要一步一步釐清。