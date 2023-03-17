據路透報導，加拿大公共衛生署當地時間16日表示，加將從3月17日起取消對來自中國大陸、香港和澳門的航空旅客的強制性新冠檢測要求。

報導稱，加拿大公共衛生署在一份聲明中說，與其他幾個國家一樣，加拿大在1月份對來自中國大陸的旅客實施了臨時檢測措施，此後的相關數據表明新冠病毒情況有所改善。

加拿大公共衛生署在聲明中還補充了具體時間為3月17日美東部時間凌晨00：01分。聲明也提醒旅客，建議個人在乘坐飛機、機場或其他擁擠的室內環境時佩戴結構良好且合身的口罩。

另據聲明內容，自加拿大和其他國家於今年1月實施臨時邊境措施以來，來自中國大陸、國際社會的數據以及在加進行的廢水採樣中，沒有發現任何新的令人擔憂的變種病毒。此外，中加兩國疫情形勢均有所好轉，加拿大醫療衛生體系保持穩定。

據此前報導，加拿大聯邦政府2022年12月31日表示，自2023年1月5日起自中國大陸入境旅客必須持48小時核酸陰性證明。據加拿大電視公司新聞網（CTV News）1月2日報導，多位加拿大專家對此表示，加拿大政府的要求無助於阻止新冠病毒傳播。