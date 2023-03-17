▲林右昌2020年上節目時曾表示，基捷是中央政策，地方應不用負擔。（摘自POP Radio YT頻道／徐佑昇基隆傳真）

▲基隆捷運經費地方負擔額暴增為53.86億元之圖表。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市長謝國樑17日接受媒體人黃暐瀚專訪問關於基隆捷運爭議，謝國樑表示，根據以往有興建捷運縣市的經驗，總經費一定會再追加，甚至有可能從600多億變成1000億，所以一定要協調，希望跟中央研討補助的方式，例如建立基金還有財務模型，拉長還款期。最後被問到有關國民黨選策會黑金爭議看法，謝認為就依照社會的期待去調整就好，身為首長，當然希望國民黨團結贏得2024。

主持人黃暐瀚首先詢問謝國樑有關基隆捷運經費暴增問題，謝國樑表示是從原先輕軌地方不用出錢，但傳出輕軌有可能會取代台鐵，地方反彈後，才升級成為捷運。本來捷運的部分，其實前市長林右昌當初也有說這是中央層級的國土規畫，也是中央擬定的，所以地方不用出錢，但到後來選舉時變成要付17.7億，再變成現在的53.86億，這樣的轉變，基隆市的財政實在無法負擔。

謝國樑舉例，近日他提出新的市政大樓要和民間合作，就是為了解決基隆的財務問題，如果自己要蓋，那又要再多花38.5億，而基隆的負債大概60多億，如果把新大樓和捷運經費都算入，負債會直接超過100億，基隆市每年的預算大概也就200億，這是不合理的。他身為首長，要盡量幫基隆市掌控財務，不要持續增加負債。對此黃暐瀚也有秀出2020年10月15日林右昌上節目說基隆捷運地方應不用負擔的片段佐證。

謝國樑說，根據基隆市交通處的統計和預測，以往有興建捷運的縣市，最終花費絕對高於當初的預算，交通處估計，目前697億的預算，到興建完成很有可能會變成1000億，這會是市府沈重的負擔，更何況後續還會有營運的成本。謝舉例，就好像是你買了電動車卻不能發動，廠商說還要另外付電池費的概念。因此他會和交通部協商，希望可以爭取專案補助等方式，拉長還款期，而在議會也希望能制定基捷的條例，建立基金和財務模型，達到解決財政的目標。

最後黃暐瀚問及國民黨2024大選以及選策會黑金爭議，謝國樑認為社會有期待，就盡快調整，而謝認為朱立倫是大公無私的，這對於藍軍的團結很重要，他身為縣市首長，當然也很希望國民黨能贏得2024總統大選。