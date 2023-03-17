這婚還結嗎？

精心策畫一場浪漫的求婚成功，準新人們滿心歡喜準備邁入人生下一個階段，但在準備婚禮期間，不少新人因為處理繁雜瑣事，反而讓原本幸福滿溢的心情大打折扣，像是聯繫婚宴場地、挑選婚紗禮服、找婚禮顧問、宴客名單等大大小小事情，都會讓準新人們忙到喘不過氣，不僅會因為雙方意見分歧造成摩擦，甚至還有準新人為此爆發激烈爭吵，吵到懷疑自己為何要結婚？

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，整理調查網友、民眾熱議的「10大婚前吵架事件」，一起來看最容易讓情人反目變敵人、佳偶成怨偶的導火線有哪些？

No.10 婚前協議

依據《民法》規定，婚前協議書內容只要不違反「法律明文規定的強制或禁止事項」、「公共秩序」或「善良風俗」，也就是俗稱的道德底線，約定事項只要經過討論並取得雙方認可之後，婚前協議即會產生法律效力。但有網友認為，在婚前與另一半談婚前協議備感尷尬，因為會有一種似乎不看好自己婚姻的感覺，而小倆口也會因為協議內容意見分歧，產生口角。

有類似經驗的網友分享：「我有準備婚前協議草稿給男友看過，他也都同意，但男友的爸爸接受不了」、「我不避諱地告訴對方，30歲之前我是絕對不會結婚，婚後絕對不會生小孩，這些都會立好婚前協議」。

No.9 另一半豬隊友

當準新人開始規劃婚禮之後，若有一方態度非常積極，另一方的態度只要稍微放鬆一點，即有可能會被認為「事不關己」，萬一還不願意投注更多心力支持與協助，難免會被認為是豬隊友，此時戰火恐怕一觸即發。

不少網友分享自身經驗，抱怨籌辦婚禮過程中，伴侶的態度拖拉、不用心，「真的很受不了男方家一直反覆，要結就結，幹嘛一直找理由拖延，我真的不明白他到底有沒有心想要辦婚禮」、「我是想跟他結婚，前陣子因為結婚的事情跟他吵過架，我確定他也想結婚，但當我開始跟他討論婚紗攝影時，他給我的感覺卻是不積極，沒什麼參與討論」。

No.8 宗教習俗

宗教信仰不同經常容易導致情侶之間，或與對方家庭產生衝突，例如有一方信仰基督教，另一方信奉佛教，而且家裡有祭祀祖先，小倆口的婚禮地點該舉辦在教堂，還是另尋其他地點？另外，結婚時是否要祭拜對方家的祖先等等，很可能都會引發一連串的問題。

針對雙方信仰、宗教不同，有網友分享自自身經驗，「男友為了我們家的信仰，願意改信基督教，因為我爸媽說不同宗教不能結婚，未來會有很多爭吵，但問題是我現在自己也已經不信基督教，為什麼還要逼男友信基督教」、「老公直接幫我跟婆婆拒絕去掃墓，後來婆婆私下對我說『嫁進別人家本來就是要用這些，要拜祖先要懂得飲水思源』」。

No.7 宴客名單、桌數

婚禮宴客必須先估計賓客數量，以免人數太多爆桌，或是有些桌數沒坐滿浪費桌錢。結婚宴客是門大學問，到底該邀請哪些人？爸媽的朋友人數會不會太多，佔掉太多張桌數等，決定賓客名單可能是每對要結婚新人的苦惱事。

有網友提出建議，「想要請一個人來婚禮現場演唱，增添婚禮浪漫氛圍，也沒有說一定要請誰演唱，但我男友突然丟出一句『客人吃飽就夠了』，像是甩了我幾巴掌」、「我婆婆就一直喊這樣花下去很燒錢，但其實整場婚禮花最多的部分是她那裡，婚宴桌數預估40幾桌，其中30桌是我婆婆的親友」。另外，還有人猶豫該不該邀請前任或吵過架的朋友，「今年底打算要結婚宴客，讓我很猶豫要不要請這位吵過架的朋友」。

No.6 挑婚紗、婚戒、婚禮廠商

有人認為，結婚是一輩子的事，婚禮一生只有一次，因此相當重視婚紗、婚戒、婚禮布置等，認為一定要有品味、質感；但有人認為簡約即可，婚後兩人一起共度的生活，才是重點，當彼此觀念不一致、喜歡的品味或美感不同時，可能容易爆發爭執。

有網友說：「他爸媽突然買好我們的婚戒，我問男友怎麼他父母買了，他只回『沒有他們我們怎麼會有婚戒』，我不禁思考，幹嘛一定要現在結婚」、「我那奇葩婆婆控制欲極度強烈，連我拍婚紗的婚紗店都是她挑的，我們沒有選擇餘地」。

No.5 聘金、嫁妝

傳統習俗上，男方為了感謝女方父母將妻子養大，通常會準備「聘金」給女方家；而現代聘金則是給女方添購嫁妝所用，金額不限多寡。但有些準新人在婚前，卻因為男方聘金過少，或女方不願意給嫁妝而引發爭執。

為了聘金、嫁妝吵到不可開交大有人在，有網友分享經驗：「我媽很愛玩股票，為此負債、賠上房子，還欠高利貸...最近我要結婚了，媽媽偷問『能不能給她700萬元還錢』當聘金，男友跟我大吵了一架」、「男友跟家人來提親的時候，剛好談到聘金，原本男友爸媽是說聘金看多少會盡量配合，但一聽到我媽說大聘36+小聘18+餅錢6之後，對方就開始委婉地說，現在很多結婚都不要聘金，有要聘金的也沒有開那麼貴之類的」。

No.4 雙方家長意見

有句話說：「結婚不是兩個人，而是兩家人的事。」即便結婚是小倆口的個人決定，但影響層面擴及到兩個家庭，一旦兩方父母有人表達意見，可能都難以忽略，需要靠兩家人柔性的討論。

針對結婚時雙方家長意見引發爭吵的相關討論，有不少網友都有類似經驗，有人抱怨表示，與對方父母不合，但另一半卻不怎麼體貼與體諒，從頭到尾都只聽媽媽的話，「老公完全不用做家務，我覺得他是媽寶，常因為這種事情生氣，越接近婚期越焦慮，我們常吵架，搞到最後我婆婆說不然婚事就暫緩」、「我只是希望男友有一點肩膀可以讓我依靠，可以多維護我，多替我分擔最近的種種，不要像一個媽寶一樣，還是我應該結束這場鬧劇，最近反覆地再問自己，除了懷孕我為啥要嫁給他」。

No.3 名下有無房產、要與公婆住

新婚房該怎麼挑、怎麼買以及登記在誰名下，可能是許多準新人及夫妻買房時的共同問題。另外，還有人因為婚後該不該與公婆同住感到困擾，「房」事處理不好，不僅會引發家庭紛爭，更會傷害小倆口彼此之間的感情，因此，無論是買房子，或是要不要與公婆同住等問題，都需要雙方理性溝通，尋求共識。

有網友說：「我很感謝房仲擺平公公，大概房仲也看不下去了吧！房子跟我們有緣，不然不會在公婆來的前一天出現，事後我跟老公爭吵，我不懂為什麼一定要公婆點頭才簽約？」、「婚前跟老公協議要（工作地點關係）買房子，公公說要幫忙頭期款讓我們夫妻倆輕鬆一點，未來養小孩壓力不會太大，後面貸款則由我們和丈夫共同努力還清，我很感謝我公公。殊不知買了房子後，在房子還沒好之前，小姑就說她工作地點跟我們房子很近，是不是可以留一個房間給她」。

No.2 婚宴形式（森林婚禮、流水席、海島婚禮...）

日前一名準新娘匿名在網路上發文抱怨，她表示未來夫家想舉辦流水席婚宴，這名準新娘不滿地說「這是鄉下人的偏好」，文章曝光之後，引起高度熱議，連未來小姑也因此與準新娘槓上，同時掀起「流水席」、「辦桌」傳統文化的網路熱烈討論。

根據了解，目前婚宴的形式相當多元，除了流水席之外，還有浪漫的海島婚禮、森林婚禮、小型家宴等，許多準新人因為對於婚禮的形式想法有出入而鬧翻，甚至有些雙方父母也加入戰局。

對於婚禮形式屢屢都能引起廣泛討論，有網友把自身經驗寫文分享，「我跟我媽兩人原本不是很想宴客，加上疫情原因就更不想辦，但因為我爸比較傳統，認為結婚就是要請親戚，加上政府沒說升三級禁內用，所以想辦下去」、「都要花錢辦婚禮了，要的就是一種儀式感」。

No.1 婚禮預算

舉辦一場婚禮花費大約從幾十萬元到100萬元不等，是筆蠻大的開銷，從事前的籌備階段到婚宴現場，大大小小的事項都得用到錢，因此婚前最容易導致雙方吵架的第一名就是婚禮預算。

對於「婚禮預算」吵架的相關討論，網友討論相當熱烈，有不少人提到引發爭吵的經過，「如果一開始就有想法不想花太多錢，那一開始就要講，就算不辦婚禮，簡單登記我也ok，求婚的時候說想要什麼樣的婚禮我自己決定」、「我可以理解他壓力很大，但我也是會精打細算的人，他也不是不知道，盡可能用有限的預算，把婚禮辦得有質感，連個佈置都覺得各種沒必要，都會突然懷疑自己是不是連這樣低預算的婚禮都不值得擁有」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年03月09日至2023年03月08日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『婚前吵架』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統