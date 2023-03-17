士林地檢署2020年發生汪姓保全女廁偷拍事件，本月又發生1名林姓書記官，疑在女廁內偷裝密錄器，經被害女性發現、檢舉後，林16日已遭逮捕，並在他的住處起獲器材及影像，林訊後已遭檢方聲押目前開庭中。

據了解，林男已婚並育有2女，目前在士檢贓物庫擔任書記官，平時在臉書經常貼出家庭照曬幸福，扮演好爸爸形象，不料卻傳出偷拍，這也是士檢繼2年前保全偷拍後，再度發生內部員工是色狼的案件。

汪姓男子當年擔任士檢外聘保全員，利用巡邏時間進入偵查大樓4樓女廁，以手機偷拍女子如廁影片，2020年7月15日他犯案時當場被逮，並從手機內發現還有多名被害人。士林地院事後審理，認汪男在司法機關擔任警衛職務，罔顧他人信任偷拍如廁，依妨害祕密罪，判處應執行有期徒刑5年，得易科罰金180萬餘萬。

汪案發生後，士檢加強女廁安全維護，在廁所下方加設隔板，據了解，林姓書記者疑似在定點放置密錄器，從而拍下被害人如廁畫面，日前有被害人發現、檢舉，士檢隨即展開調查，16日逮捕林男並起獲相關物證，全案依妨害秘密罪偵辦，檢方認為林男涉案情節重大，有滅證串供之虞，已向法院申請羈押。

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