振樺電2022年全年合併營收119.72億元，年增長近30%，其中兩大成長平台長期耕耘皆有所斬獲，線上線下解決方案(O2O Solutions)營收再創新猷，合計貢獻近50億元並顯著成長24%，主因受惠於後疫情時代各國國境重啟開放，零售、餐飲與休閒旅遊服務回歸。產業物聯研製中心(Embedded Foundry)則因原物料及供應鏈狀況緩解，長期耕耘重點應用領域與一線專案客戶有成，營收再攀高峰達70億元，大幅增長35%，突破瑞傳個體歷史紀錄。

因營收增長所帶來規模經濟及整合效益的體現，集團全年毛利率持續站穩35%，且營業費用多為固定且掌握控制得宜，營業利益突破15億大關達12.64%，開創集團之全新格局。雖去年第四季集團因應市場快速變化而對存貨及應收帳款採取較穩健保守的提列原則，且同時因新台幣匯率急遽轉升而造成匯兌損失侵蝕獲利，致使單季EPS較為疲弱至0.84元。然去年全年業外匯兌利益約142百萬，少數股權約240百萬，淨利歸屬於本公司業主為8.46億元，全年EPS達11.25元，相較前一年的6.21元成長。周四董事會並決議每股普通股配發現金7元，配發率約62%，以周四收盤價113.5元計算，現金殖利率達6.16%。

展望2023年，線上線下解決方案(O2O Solutions)雖因總體經濟情勢不明朗及下游通路於2022年已積極備貨導致今年第一季出貨較為疲弱外，就區域及應用市場之全年展望，集團雙引擎深耕日本市場數十載，近年來業務動能強勁，持續看好今年表現；振樺POS為印度市場之強勢第一品牌，中長期動能可望受惠於印度人口與經濟成長紅利，以及重量級專案客戶的持續壯大。

同時，品牌通路於東南亞與新興市場布建綿密，隨各國重啟國境，加上與LPK共同斬獲之亞洲零售餐飲龍頭專案將於今年起陸續更換新機，市占率可望隨之擴大；歐美市場則因總體經濟環境依然高度不確定，動能仍在觀望，然歐美企業近來積極緊縮勞動成本，可望促使終端運營商加速自助服務Kiosk的導入；線上銷售線下取/退貨(BOPIS/BORIS)、飯店自助Check-in、以及聯邦政府基建預算相關之機場、醫院自助報到及充電樁自助服務設備佈建，將為主要發展重心。

產業物聯研製中心(Embedded Foundry)則受半導體市場雜音影響短期較為疲弱，然近期受惠於ChatGPT興起所帶動之強勁AI運算需求，中長期仍為重要成長動能 ; 歐美網路安全及資料中心市場受惠於維運及遠端管理需求之強化，將延續2022年以來的成長動能；高精密運算的慢性病診療與手術導航平台預期自後疫情時代強力復甦；此外，歐洲充電樁龍頭新一代控制運算平台可望於下半年量產出貨。

集團整合效益與營運結構經多年來的調整已逐步優化，在雙引擎多元應用及區域布局的平衡下，前20大客戶加總占比低於50%，集團為淨現金水位及存貨亦逐漸回復正常部位，2023年整體業務可望於政經環境動盪中逐季成長。