從3月17日開始為期25天金星將進入金牛座，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享，近期愛情和事業迎來好運的前4名星座，依序是金牛座、天蠍座、摩羯座、獅子座，在事業上不僅會更加有自信而獲得機會外，愛情方面也容易吸引到相同價值觀的人。

▍第四名：獅子座

金星入金牛這段時間內，獅子座的事業和愛情將會有好事發生。在事業方面，會關注自己的形象和聲望，同時也更有信心去追求目標。領導能力和創造力也會得到認可，很可能會得到更好的工作機會。在愛情方面，將更有魅力和吸引力，容易吸引到價值觀相同的異性，並更加注重彼此之間的關係，也懂得如何維持一段穩定和健康的感情。

▍第三名：摩羯座

金星入金牛這段時間內，對於摩羯座的愛情和事業都有好的影響，在愛情方面會遇到一個穩定、有長期發展潛力的對象，而這段關係也帶給他們很多的安全感。在事業方面，自信和積極性會讓他們更加專注於工作和事業發展，並獲得更多的機會。此外，創造力和表現力也會得到提升，有可能獲得更高的收益和成就感。

▍第二名：天蠍座

金星入金牛這段時間內，天蠍座會關注自己的魅力，並且更有自信。這些特質對於愛情和事業都有積極的影響。魅力會讓他們更容易得到別人的認可，讓他們在工作和社交中取得成功。在愛情方面，自信和積極性也會勇於表達情感，並吸引到適合的對象。不過，需注意適度表現自己，不要過於強勢，才能在愛情和事業上都取得更好的成果。

▍第一名：金牛座

金星入金牛座的命宮這段時間內，將對他們的感情和事業產生巨大的影響。會更加關注自己的形象和價值觀。此時也會顯得更有吸引力，容易吸引到對他們有好感的人。所以，如是單身的話，正是展現魅力的好時機，可多參加社交活動，增加社交圈，或也可主動和心儀的人示好將會有不錯的收穫。在事業方面，自信和魅力也會帶來好表現，並可凸顯自己的實力和價值，得到認可和機會。