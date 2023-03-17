蝦皮購物16日針對近日詐騙集團鎖定蝦皮購物，製造假網站、假網址，透過站外平台及社群網站粉絲團詐騙買賣家，發表了三大嚴正聲明，表示從營運的第一天起就落地台灣、深耕本土市場，並積極配合政府法令指導，努力保護用戶權益，「此波新型態詐騙明顯與個資和資安問題無關，是假冒官方身份的侵權性詐騙，希望政府相關單位為保障國人網購安全、完善商業經營空間及維護社會知名專業人士、蝦皮等其他合法經營業者等被冒用者權益，不應意圖裁罰被害人，更希望司法單位能儘速破案。」

蝦皮購物表示新型態詐騙特點，為透過假網站和假網址釣魚，並未提供任何個資或真實訂單資訊，因此明顯與蝦皮資安防護並無關係。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物發現的新型態詐騙流程整理，並提醒使用者不要點擊任何非官方連結。（蝦皮購物提供）

而此次的三大聲明中，就提到了因近數月以來累計發現超過200件假冒蝦皮平台詐騙案，以及300件假冒買家詐騙案，都是透過假網站和假網址釣魚，並未提供任何個資或真實訂單資訊，因此明顯與蝦皮資安防護並無關係，如同許多知名財經專家被假冒名義開設投資課程，蝦皮購物也是被冒名製作假的官方網站，同樣也是受害者。

蝦皮購物與你一起防詐，站內防詐騙機制教學。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物平台內已有主動阻斷含QR code詐騙網址、高風險用戶預防性停權等技術防詐手段，以保護用戶權益，但新型態詐騙通過站外平台如社群網站粉絲團或通訊軟體平台詐騙，並非蝦皮能進行防詐措施的範圍。平台也會盡一切努力和政府單位積極合作，具體作為包括主動監測假冒網站向165回報、賣家實名認證、針對短時間重複發送相同圖片或文字之用戶進行預防性停權等；目前平台上亦全面進行防詐騙宣導，在全部聊聊頁面提醒用戶，切勿掃描不明QR Code和外部連結點擊警示系統，同時近期也會分批強制用戶更換密碼，希望用戶也能提醒警覺，免落入詐騙集團圈套。