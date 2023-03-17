電價調漲引發關切，原本預計月底前召開，經濟部長王美花上午赴立院備詢時面對媒體詢問坦言，電價審議委員會將在今日下午召開，至於電價是否會上漲，王美花表示，大家都可以看到俄烏戰爭，國際燃料成本大漲，各國電業公司也虧損非常嚴重，今天下午會召開電價審議委員會，台電會提出相關方案，電價審議會去做討論，定案後會跟大家說明。

王美花今早赴立法院備詢，會前受訪時被問到電價漲多少；王美花表示，「台電不能倒」，如何讓台電公司穩健經營是重要議題，當然電價也會兼顧民生與物價穩定。

王美花表示，今天下午會召開電價審議委員會，台電會提出相關方案，電價審議會去做討論，定案後會跟大家說明。

另外，台積電創辦人張忠謀昨日表示，半導體供應鏈走向中國大陸、其他國家兩派的兩極化，導致半導體產業全球化已死，對此，王美花表示，張忠謀對半導體產業非常熟悉，現在每個國家都把半導體當作關鍵產業，對發對全球化自由貿易哪裡有效率，比較好的生態規則會不太一樣。

王美花說，全球半導體和台灣半導體生態發展，台灣也要去注意的，台灣去跟國際合作，半導體產業重要性如何維持下去，因應未來的趨勢。