三峽恩主公醫院神經內科主任孫瑜建議大多數治療失眠的民眾應以非藥物療法作為首要治療，以避免安眠藥越吃越重甚至成癮。（三峽恩主公醫院提供）

失眠是國人最常見的睡眠疾病之一，睡不著、睡不好或睡不飽都是病人經常主訴的困擾！為能安穩入睡，許多人常求助於安眠藥，但醫師表示，長期濫用可能越吃越重，甚至因此成癮，且鎮定劑、安眠藥並不能帶給人們正常的睡眠結構，在醫療文獻上也已證實長期使用這類藥物會導致罹患各種疾病。

失眠又分為急性及慢性失眠，生活中發生了重要的事情，都可能造成暫時失眠，但若是超過三個月經常難入睡，或難以維持睡眠，就稱為慢性失眠。三峽恩主公醫院神經內科主任孫瑜表示，許多有失眠困擾的病人都希望醫師開立安眠藥，但在所有的醫療書籍期刊及用藥規範上，都建議安眠藥治療失眠，只能短暫使用，避免長期開立，然而醫療現況卻是很多民眾一直在拿安眠藥的慢性處方。如何避免安眠鎮定藥物濫用，第一線的醫師對於從未使用過此類藥物的民眾，應避免第一次就診就開立安眠藥，而一般民眾也應避免一開始踏入吃安眠藥的習慣。

但長期失眠造成的睡眠不足，會導致身體出現各種異常，例如免疫力減弱、抑鬱、頭痛，嚴重者可能引致心臟衰竭、肝病、腎病、高血壓等，該怎麼辦？孫瑜主任建議先以非藥物療法作為首要治療，醫師會先詳細詢問就診者的病史資料，找出可能的引發失眠原因，例如身體其他疾病、藥物等等。或是透過睡眠檢查中心，進行腦波等多項生理回饋儀，來協助民眾利用呼吸訓練、放鬆肌肉訓練、及自我控制腦波的訓練方法，達到放鬆及助眠的效果。

孫瑜呼籲，藥物在失眠的治療上非第一線選擇，睡眠佔人生三分之一的時間，可以透過以下十點建議，幫助自己建立良好的睡眠：

第一、臥室的功能就是睡覺，請勿在臥室進行看書、看電視、運動、吃東西、討論事情。

第二、想睡再去睡，毫無睡意別去躺著。

第三、20分鐘內仍無法入睡，考慮起身靜坐或看書，直至想睡再回臥室躺。

第四、不論前晚睡多少，每天早上固定時間起床。

第五、早上起床後，開燈、開窗廉，或出外接觸陽光。

第六、白天盡量不要午睡，若一定要午睡的話，請小於半小時

第七、運動時間盡量在白天，晚上太晚運動會難以入睡。

第八、晚餐與睡眠時間至少間隔2小時，晚上吃大餐或太饑餓都會影響睡眠。

第九、晚上避免喝咖啡、茶與含糖飲料(如珍珠奶茶)，抽菸喝酒都會影響睡眠，晚上睡前不宜喝酒。

第十、不要把煩惱帶進臥室，晚上睡前不宜回想與討論白天的事，避免在睡前計畫未來，保持身心放鬆。

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