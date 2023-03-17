1.在經濟數據方面，美國費城聯邦準備銀行3月製造業指數為負23.2，預估為負15.6，前一個月也是負24.3。其中，製造業新訂單指數為負28.2，前一個月為負13.6。製造業投入物價指數為正23.5，前一月為正26.5。製造業就業指數為負10.3，前一個月則為正5.1。

2.美國2月出口物價月增0.2%，預期為減少0.1%。同時，進口物價月減0.1%，預期則為減0.2%。另外，美國2月新屋開工率增9.8%，同時，建築許可也成長13.8%。

3.美國能源資訊局（EIA）預估，美國石油產量一直到2050年前，仍會持續增加。美國潔淨能源產能可望持續攀升，但傳統石油產量不會減少，反而會繼續上揚因為需求強勁。油價受激勵下，終止連跌3日走勢。紐約期油收漲1.09%，每桶為68.35美元。倫敦布蘭特期油也漲1.37%，每桶為74.7美元。

4.歐洲央行還是決定升息兩碼，市場臆測美國聯準會下周也會升息，以抑制通膨。美元走貶下，美匯指數也由漲轉跌，尾盤收跌0.258%。至於較強的歐元，兌美元匯價早盤曾貶0.25%，但最後升值0.38%，為1.0615美元。

5.紐約期金收跌8.3美元或0.43%，每盎司1923美元。而現貨金小升0.06%，收1919.5美元，盤中一度上漲0.83%，高點曾來到1934.4美元。匯銀人士認為，歐美銀行危機會不會平息，還有聯準會要不要升息，都會影響金價未來走勢。不過，今年底金價預估，每盎司還是維持在1950美元。

6.比特幣本周反彈，10日來到短線新低不到2萬美元，不過，在歐美金融業的危機似乎未擴大之下，也在14日站上2萬6美元整數關卡。目前，比特幣在25,140.05美元，上漲3.3%，仍然守住2萬5美元心理大關。