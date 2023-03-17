女童習慣夜奶與含飯，導致全口高達14顆蛀牙，經全口牙齒重建重新恢復咀嚼功。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真)

一名2歲9個月女童睡前習慣喝夜奶，平常吃飯也習慣含著飯慢慢吃，全口20顆乳牙居然多達14顆蛀牙，就連剛萌發的臼齒也出現明顯蛀洞，經醫師完成乳牙重建治療，家長也努力戒除女童喝夜奶習慣，女童牙齒逐漸恢復咀嚼功能後，也一改含飯習慣。

奇美醫學中心牙醫部主治醫師李俊育說，過去這名女童即曾於診所處理過1、2顆蛀牙，但這次一口氣雪崩式蛀牙，因此來醫院求助，歷經4、5小時的治療與麻醉照護，完成乳牙所有重建治療，包含6科根管治療、2顆樹脂填補、12顆乳牙冠製作。

他說，造成乳牙蛀牙絕非單一因素造成，但3歲以下兒童最常見的蛀牙原因是飲食習慣，最明顯的就是「夜奶」，最常見的包括喝奶喝到睡著、半夜討奶喝、晚上刷牙後仍想喝奶再睡等習慣，而這個不良口腔習慣正侵蝕許多小小孩牙齒。

李俊育也說，曾經在門診聽家長無奈表示，戒夜奶路上有各種困境，如小孩沒喝就會哭鬧，哭鬧吵到鄰居會被投訴；也有家長跟親戚住在一起，半夜哭鬧的話，全家都無法睡等。他說，可以體會家長照顧小孩的辛苦，但也希望避免夜奶「荼毒」孩子，希望大家都能在孩童長乳牙時盡早戒除夜奶，以免產生依賴，長大愈來愈難戒。

李俊育也建議，幼童應控制吃飯時間以每餐30分鐘尤佳、避免夜奶、減少餐間點心的頻率，有益於控制口腔酸鹼值、齲齒菌量，此外，補充氟化物也相當關鍵，包含每天至少2次使用1000ppm含氟牙膏刷牙，定期每半年接受塗氟，有蛀牙或高蛀牙風險的兒童建議增加頻率，每3個月須塗1次，另也可在牙醫師評估下，考慮額外補充氟錠、使用含氟漱口水，全面增加牙齒的「抵抗力」。