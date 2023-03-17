台積電創辦人張忠謀昨（16日）出席半導體世紀論壇，就目前半導體產業發表看法，其中他提到，在晶片製造技術方面，大陸起碼落後台灣5至6年，同時張忠謀也點出，台灣、日本及南韓擁有製造優勢，最重要的原因在於人和工作文化。對此，許多網友感嘆台灣的「賣肝」文化，甚至有人直言很悲哀。

張忠謀認為，目前全球晶片製造之所以集中在部分國家，主要原因在於有相對的競爭優勢，美國在fabless（無晶圓廠）擁有優勢，台灣、日本及南韓則有製造優勢，在於人和工作文化。

張忠謀還提到：「曾有人說過若半夜一點設備故障，在美國要隔天早上8點才會有人來修理，但在台灣半夜兩點就修好了，因為工程師半夜接到電話吵醒之後就會準備出門，太太問怎麼了，這位工程師說機器故障了要出門，太太就不會繼續問而是回去睡覺，這就是工作文化。」

話題引起PTT網友們熱烈討論，不少人直說，台積電的成就是用工程師的肝換來的，「工作文化=奴」、「用肝換來的」、「領先優勢說白了就是oncall的肝」、「台灣還不是靠肝指數撐上來的」、「看了感覺好悲哀…」、「這種文化造就台積電, 但也說明台灣的工作文化有多麼扭曲」、「不演了，直接講工程師半夜趕回去修機？」

此外，有網友提到，台灣與大陸的技術差距，「5~6年，這樣其實壓力很大」、「5至6年有點恐怖」、「張忠謀也太客氣了，至少十年差距吧」、「人家是說“至少”5~6年，很可能更長。」