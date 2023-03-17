此次投資論壇邀請聯茂(6213)、91APP-KY(6741)、聯合再生(3576)、天鈺(4961)、數字(5287)等5家上市櫃公司，6場專題則邀請群益投顧、財經M平方、工研院IEK等專業機構專家主講，涵蓋全球總經、塑化、新能源、生技及鋼鐵等產業的發展現況與展望。

在面臨疫情、烏俄戰爭、高通膨與美國聯準會啟動升息循環情況下，2022年股市整體波動性大增，面臨一波較大修正，直到10月觸底後才展開一波反彈。展望2023年，通膨雖有回溫跡象，但通膨黏滯性迫使聯準會持續升息，造成投資股市的不確定性大增。

不過，台灣資本市場中許多優質企業，仍展現出極高韌性，眾多的隱形冠軍仍在全球與國內市場發光發熱。群益證希望透過舉辦投資論壇，加強企業與機構投資人面對面互動交流，提供國內外機構法人嶄新投資觀點，掌握具指標性企業的營運發展趨勢與台股投資契機。

在此次生技專題中，群益投顧資深分析師郭諺雅指出，隨著全球工業化、都市化程度提高，空氣品質惡化新聞已不時耳聞，預期呼吸道相關疾病帶來的壓力將與日俱增。氣喘雖是常見的呼吸道疾病，但治療上還有未被滿足之處，可深入探索未來可能商機。

鋼鐵業展望部分，群益投顧賴季宏資深分析師指出，鋼鐵業是經濟建設發展中的關鍵產業，產業關聯效果極大，台灣的鋼鐵外銷以東南亞及歐洲為最主要市場、美國排名第四，台灣鋼鐵產值約2成為直接外銷，美國基建可望帶動外銷美國鋼鐵量增加。

中國大陸方面，今年若無意外的國際局勢變化，在基期偏低下需求可望止跌。中國大陸為全球最大碳排放國家，約5成來自發電及熱力生產業、近2成來自黑色金屬生產，若要落實減排，則鋼鐵業必是整治目標。

近期中國大陸對疫情態度由封控轉向解封，並推出金融16條幫助房地產業者，將有利於2023年鋼鐵需求成長。群益證表示，希望透過此次舉行論壇，幫助國內、外機構法人更精確掌握2023年產業發展脈動與投資趨勢。