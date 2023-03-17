Make that four deep buckets for KC3 pic.twitter.com/8HVVFhF747 — Denver Nuggets (@nuggets) March 17, 2023

緊追在公鹿之後，金塊也宣告提前搶下季後賽門票了！「小丑」約基奇17日貢獻30分、10籃板及9助攻的準大三元，且在末節領軍打出16比0猛攻，金塊最後以119比100輕取地主活塞，除中止4連敗，也成為西區首支晉級季後賽球隊、聯盟第2隊，更提前搶占西北組龍頭。

面對聯盟戰績最爛，且早已無緣季後賽的活塞，金塊今天卻打得相當掙扎，打完前3節，還以86比86打成平手，可是約基奇末節開始發揮，搭配波普、布勞、賈瑪莫瑞等人提供支援火力，金塊竟然打出誇張16比0，轉眼擴大領先到20分，也讓活塞提前認輸。

好不容易擊敗活塞中止4連敗的金塊，目前47勝35敗仍居西區龍頭，就算並列西區第7、同拿35勝35敗的獨行俠與灰狼剩下12場例行賽全勝，戰績也無法超越金塊，所以才讓金塊提前搶下今年季後賽門票，接下來就看能否保住西區龍頭地位。

金塊先發五人得分都破兩位數，除了約基奇的準大三元，波普也有20分進帳，賈瑪莫瑞19分、10助攻與6籃板，麥克波特與阿隆戈登各有15分；活塞則以麥古魯德20分最高，杜倫替補拿下15分、13籃板，艾維與懷斯曼各有14分，約瑟夫13分。