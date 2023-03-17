59歲女星章小蕙是「阿B」鍾鎮濤前妻，近來除了將重心放在大陸，也常在社群平台教人保養美妝和穿搭，有如新一代的美容教主。近日她突然在「小紅書」發求救文，直指遭造型師用電棒捲燙傷，左臉頰留下一道紅色疤痕，讓愛美的她難過被破相，但不少網友都歪樓想到韓國夯劇《黑暗榮耀》的劇情，紛紛喊劇中的有名台詞：「妍珍啊」。

章小蕙外型亮麗，最為人熟知的是她當年和鍾鎮濤的11年婚姻，鍾鎮濤破產後，兩人的婚姻也畫下句點，隨後傳出和已婚富商陳曜旻過從甚密，而出身不凡的章小蕙後來也常被妖魔化貼上拜金標籤，最出名的語錄是：「飯可以不吃，衣服不可以不買」，寧可向法院打官司，也不願申請破產，2003年官司迎來勝訴。

章小蕙自曝被電棒捲燙傷。（圖／翻攝自章小蕙小紅書）

近年，章小蕙以「時尚專欄作家」頭銜進軍大陸市場，常在小紅書分享穿搭和保養產品，引來一票網友追捧，去年一段關於她的專訪影片曝光，更可見她的高EQ，她暗示自己知道被外人貼上什麼標籤，但她只在意自己，只追求關心美的事物，「要是我分神，或是我花了一些時間去在意別人的看法，完全不是我的操作模式」。

章小蕙在小紅書中分享素顏。（圖／翻攝自章小蕙小紅書）

章小蕙更強調，自己的事業都是由自己打拚賺錢而來，回憶過去剛開服裝店時曾被老闆勸退，她開口預支一年稿費，「他（老闆）說免了吧，我給你這筆錢可以，你存起來吧，我說『不，我知道我在做什麼』」。而看似總有自己想法的章小蕙，最近在小紅書求助寫下：「工作時被國外髮型師的捲髮棒燙到了」，問有什麼好方法除疤？但多數人都被夯劇《黑暗榮耀》洗腦，笑回：「妍珍（涎鎮）啊，你怎麼能這樣做」、「姐姐是不是遇到霸凌了？」