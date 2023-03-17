嘻哈饒舌歌手歌手大支出道時以一首「台灣SONG」紅遍大街小巷，加上歌詞針貶時事為主，累積一票粉絲力挺，更有著「校長」封號，近年瘦身有成的他，比起當年體重破百公斤的身型，可以說是小了好幾號，卻被網友質疑是做「化療」導致，他於今（17日）特別發文澄清：「我沒有生病」。

對於近來身形消瘦被網友質疑是做「化療」導致，大支曬出一張近況照，只見他四肢纖細，臉頰也明顯凹陷，但氣色看起來相當不錯，對於外界疑慮，他指出這段時間實施節食計畫，從下午三點後便不進食，加上搭配一周7天都上健身房運動，才有這般成果，接著強調：「刻意減肥的，我沒有生病，單純是想讓自己輕盈點健康點而已」，最後不忘感謝所有人這段期間的關心。

大支此篇發文也引來網友關切，紛紛留言：「這也太瘦！我自己都沒這樣減肥欸」、「那天在館長直播的時候，我真的被你嚇到了」、「三點後不吃，這樣肌肉量掉超多」、「瘦太多真的容易被人誤會東誤會西」、「網友只是想跟你有話聊，也不用你說有化療吧」、「有點過瘦，看上去不健康狀態」「要注意，斷食不要亂做」。

根據《自由時報》報導，大支先前在節目上透露茹素多年，身體變成偏弱鹼性的「防蚊體質」，接著更吐露罹患恐慌症，近來也開始上心理諮商課程，更不忘向所有人喊話要「正視傷口」，並且試著治癒，這樣才有辦法徹底根治。