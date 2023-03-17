市場擔憂銀行體系仍存潛在危機，第一共和銀行早盤股價再度重挫，所幸，在瑞信獲得瑞士央行的資金支援後，11間美國大型銀行亦宣布聯合注資300億美元，協助第一共和銀行度過難關，激勵美股盤中由黑翻紅，四大指數終場大漲作收，幅度介於1.17％至4.05％。

台積電ADR同步收漲3.54％，台指期夜盤上揚115點（漲幅0.76％）。

國票投顧指出，受到瑞信危機衝擊，國際氛圍再度轉趨緊張，台股16日直接跳空開低，失守15,349點之後，已出現向下突破疑慮，若無法儘速重返原有震盪區間，後續恐面臨下探年線、季線及萬五關卡的壓力。

且隨著FOMC的腳步將至，市場恐持續受升息風向所干擾，難免令盤勢波動加劇，因此，現階段建議可趁盤勢反彈之際檢視持股，以具基本面題材股短線因應為主。

操作方面，聚焦高速傳輸、NB族群，受惠題材面帶動市場熱度，短線表現值得留意。