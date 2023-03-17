法律不保障在權利上睡著的人？大陸上游新聞17日報導，一家人243萬元（人民幣，下同，約合新台幣1070萬元）的積蓄被大陸郵政儲蓄銀行南京江寧支行（郵儲江寧支行）前行長挪用，後該行長因犯挪用資金罪獲刑。受害人李先生一家要求銀行賠償，卻被銀行拒絕。李先生一審勝訴後，南京中院在二審時作出了發回更審的裁定。

上游新聞報導，「已經在南京江寧法院開庭前調解會議幾次了，但銀行以我們存錢後沒有經常查詢為由，認為我們應該承擔責任。」李先生16日表示。據多分調解筆錄顯示，郵儲江寧支行答辯稱，儲戶在處理自身存款過程中，沒有盡到審慎注意義務，自身存在過錯，因此應自行擔責。

李先生表示，2008年，為幫時任江寧郵政局岔路口支局局長（後改為郵儲江寧支行）時X寧完成儲蓄任務，李先生一家分別使用3個身分證在其銀行存入了135萬元。在之後的10年時間裡，為了幫時某完成儲蓄任務，135萬元儲蓄款每年會連同當年利息一起再存入郵儲江寧支行。

據李先生提供的存摺資訊顯示，2008年1月6日開戶後，3本存摺共計存入135萬元，之後每年12月至次年3月間，都有本金及利息的支取再存入資訊。到2018年12月，3本存摺餘額共計243萬多元。而當家裡要用錢時，才發現錢領不出來了。報警後發現，除第一筆存款資訊是真實的外，存摺上其他存取記錄都是假的。

南京市江寧區人民法院刑事判決顯示，經審理查明2008年1月至2018年3月間，時某在郵儲江寧支行工作期間，製作假的存摺交易流水，先後多次挪用客戶李某、陳某、胡某存款共計24 3萬0109元。因犯挪用資金罪，時某被判處有期徒刑2年3個月，並責令其退賠被害單位郵儲江寧支行243萬0109元。

上游新聞報導，針對時某挪用公款一案，郵儲江寧支行時任負責人曾回應稱，作為被害單位，郵儲江寧支行認為法院對時某的定罪不準，已申請檢察機關抗訴。不過16日核實了解，目前該判決已生效。

刑事官司判了，但錢還是要不回來。於是李先生一家將郵儲江寧支行告上法庭。

南京市江寧區人民法院民事判決顯示，法院審理後認為，儲蓄機構應當保證儲蓄存款本金和利息的支付，不得違反規定拒絕支付存款本金和利息。本案中，李某、陳某等將存款交付給時某，由時某開設郵政儲蓄存摺帳戶，並由時某寧辦理款項存取，存摺均加蓋有「南京江寧岔路口郵政儲蓄」的印章，時某原係岔路口分局局長，李某、陳某等有理由相信時某係履行職務行為，其與郵儲江寧支行構成儲蓄存款契約關係。為此，法院作出郵儲江寧支行返還儲戶存款的判決。

因不服判決，郵儲江寧支行提出上訴。2022年5月13日，南京市中院作出撤銷一審判決，發回更審。

「之後，江寧區法院召開了幾次庭前會議、調解和開庭，郵儲江寧支行認為一審判決有誤，不願意承擔先行賠償責任，一直拖到現在。」李先生說。從2022年7月至2023年1月17日，該案重審經歷了6次庭前會議、調解和合議庭開庭。

上游新聞記者獲取的相關筆錄資訊顯示，郵儲江寧支行認為應當由原告以及時某承擔損失。因為原告在處理自身存款中，也沒有盡到審慎注意義務。此外，郵儲江寧支行還認為，陳某、李某等人與時某寧是通過中間人介紹，因此中間人應承擔主要責任。