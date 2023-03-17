基隆市長謝國樑因基隆捷運地方分攤經費暴增3倍爭議，地方盛傳謝不想蓋捷運，對此，內政部長林右昌表示，基隆地方盛傳市長不想蓋捷運，找了很多議員，還是希望大家理性討論，經費問題可以用很多智慧跟方法解決，問題不是不能解決，真的想要推動的話，就該務實好好坐下來討論，中央地方一起合作。

另外，謝國樑將查基隆「大祕寶」，林右昌表示，不會有這個問題，基隆建設跟計畫在他過去8年非常嚴謹，特別提到田徑場的事情，根本就還沒開始工程只是整地。

林右昌強調，去年底他卸任前，就非常負責任重新發包，因為這是前瞻經費，如果不趕快發包，好不容易爭取到的3億經費就會被收回去，謝市長應該感謝他才對。

交通部長王國材今赴立法院備詢會前受訪表示，這幾天對於整個基隆捷運，我們也知道基隆市政府的財務負擔比較緊，所以也討論一些方案，1月19日有個對於基隆捷運沿線土地開發的報告，在基隆市政府報告說，可以改到42億淨收入。

王國材指出，這部分跟市長做些討論怎麼樣進行，捷運補助辦法全國一致，只能在一致標準裡面來做些解釋空間，沒辦法脫離，若脫離的話，全國各縣市都會來希望要求改變，大概從這兩方面來協助。