BLACKPINK搭的專機每小時就要燒掉42萬台幣。（圖／取自Lisa IG）

BLACKPINK入住飯店隱藏版房型，許多住過的旅客都相當讚賞。（圖／Jennie IG）

南韓大勢女團BLACKPINK本周18日、19日將來台開唱，9萬張票開賣短短3分鐘瞬間秒殺，黃牛票更炒作到1張40萬台幣，令外界傻眼。外傳她們今(周五)將搭專機抵台，也有一說是明天周六才抵台。其所屬的專機每小時就要燒掉42萬台幣。

BLACKPINK去年10月開始，從首爾開始「BORN PINK」世界巡迴演唱會，接著在美國、加拿大、歐洲、亞洲及北美開唱，長達8個月、預計吸引約150萬名歌迷觀賞。

粗估這次的巡迴演唱本身就有72億台幣的商機，可謂人體印鈔機，今年6月，她們將到成員Rosé成長的澳洲表演，為這場共56場的巡演劃下句點。

BLACKPINK的粉絲神通廣大，演唱會前已在各社群粉絲團熱議，除了準備一路追星、應援，她們入住飯店，預計也將成為粉絲打卡景點。

外傳BLACKPINK可能選擇萬豪酒店或水京棧酒店，前者是國際品牌，後者有張學友、蔡依林、鄧紫棋等大明星住過。

不過，BLACKPINK較有可能下榻的其實是高雄洲際酒店，據知洲際酒店的總統套房一晚要價至少25萬元以上。

據了解，BLACKPINK入住的是沒有在官網出現的隱藏版房型，由於此房型清幽舒適，許多住過的旅客都相當讚賞，網路詢問度也非常高，房型價格雖比總統套房低一些，但也表示出BLACKPINK隨和親民的一面。