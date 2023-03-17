和泰興業董事長蘇一仲表示，和泰代理大金屆滿30年，許多人問我下一個30年要怎麼走？我思索著品牌大金空調如何做到永續經營，偕同公司同仁，2025年一同達成1000億日幣(約新台幣230億元)的「1025營業目標」，公司也將進行多角化經營。除了既有市場的深化，也將逐步加入新的事業開發。

和泰興業去年營業額首破200億元新高，今年代理空調本業持續上揚，加上提升商用機種市占下，今年營業額續拚增加7.5%。

和泰興業近期也斥資30億元，於桃園投資倉儲物流及服務中心，預計2025年完成，整合營業據點與維修、先進的自動化倉儲設備，強化整體戰略版圖並提升顧客滿意度。將透過直膨空調系統、冰水系統、冷凍冷藏設備、IAQ室內空氣品質四大領域，擴大延伸至服務業、智控管理等多元面向。提供健康呼吸、品味生活、經濟推手、能源管理四大解決方案，提供一站式滿足的全方位服務、現代企業ESG最高水準的解決方案。

大金空調非常珍惜並重視地球的自然環境，因為這些對於我們人類而言，是無可取代的寶貴資產，作為業界的先驅者，大金空調將愛護地球的心意及節能減碳的想法，具體地反映在產品的設計和生產製造上，從冷媒開發到空調機的設計、生產皆採一貫化方式進行，在所有的開發及生產過程中，總是早一步思考並實行保護環境的相關措施。

大金空調2015年獨家開發出的R32新世代環保冷媒機種，不會破壞臭氧層、溫室效應係數減低75%及提升10%能效的特性。截至2021年，全球累積銷售R32空調超過1.6億台，已為地球減碳2.6億噸，為減碳做出了巨大的貢獻。

和泰興業自1992年代理大金空調以來，從率先導入分離式空調、定頻進化到變頻技術，用世界尖端的專業與科技引領台灣空調產業。