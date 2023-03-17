大環境不理想，大家都怕退休後成「下流老人」，星座專家Amanda老師在《命運好好玩》節目中點名天蠍座、金牛座及水瓶座最不可能成為下流老人，這些人較有危機意識，晚年不容易缺錢，大家不妨和他們多多學習。

Top3：水瓶座（堅守底線、不被啃老）

很多下流老人自己非常努力理財，但卻被孩子敗光，可能是需要投資或需要周轉。不過水瓶座再怎麼資助孩子，都會有個底線，至少會維持住自己的生活品質；另一方面，他們也認為，如果無限供應孩子，會讓孩子沒辦法成長。

Top2：金牛座（金錢物質不會匱乏）

金牛座在年輕時覺得錢不是最重要的東西，理財比較保守，投資以長期、「保底」為主，讓自己在退休的時候不用太擔心。他們晚年不一定會大富大貴，不過至少能維持基本生活，可以偶爾出國旅遊，也能每個月和家人吃一次大餐。

Top1：天蠍座（未雨綢繆、及早準備）

天蠍座很有危機意識，認為金錢不能匱乏，甚至要更充裕一些，就算有存款，也會擔心有突發狀況。他們朋友不多，但有1、2個知心好友，有心事能向好友傾吐，精神上也不空虛。

另外，天蠍座在年輕時就知道要買好保險，並養成運動好習慣，為自己的健康打好基礎，晚年不會成為下流老人。