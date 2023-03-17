遭停職中的台北市黃姓員警，在2018年間將高姓男員警夫妻裸露之床笫隱私照翻拍、下載對方家居私密生活照檔資長期留存，並傳送其他同事，黃男遭台北市政府記2大過、免職，他提告請求撤銷處分，台北高等行政法院認為北市政府處分沒有違誤，判決駁回。可上訴。

黃男在2018年10月至 12月間，利用上班執勤時間在該隊辦公室內以手機私自翻拍及下載同隊高姓員警儲存於公務電腦內之私密不雅照，他並在2020年4月6日主動提供媒體報導及散布予其他同僚行為，高也對他提出刑事告訴。

警方向台北地院聲請搜索票，在黃男的辦公室、住居所進行搜索及查扣證物，黃男才坦承翻拍、下載高的私密不雅照片，警方將黃男移送檢方偵辦，並以他言行不檢，致嚴重損害公務人員聲譽，記2大過、免職，未確定前先行停職，市政府核定後發布處分。

北高行政法院認為，黃的行為使高姓員警身心備受煎熬、精神受創，更招致社會大眾對執法人員知法犯法之不良觀感，嚴重破壞人民對警察人員合法執行職務之信賴，言行失檢有確實證據，市政府處分沒有違誤，判決駁回黃的訴訟。

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