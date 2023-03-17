蔡大哥目前身兼倉管與送貨員，相當上手。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

年過50歲的蔡姓男子，因過去在就讀高中時，發生意外導致右手全遭斷指，聽力也因此受損，求職路上因而屢屢受限。3年前透過鳳山就服站就服員協助，透過「僱用獎助措施」順利媒合到工作，身兼倉管與送貨員，老闆對於他的表現也相當滿意。「僱用獎助措施」除使雇主可適時填補人力缺口，也可以幫助特定對象勞工穩定就業，只要僱用經公立就服機構推介的特定對象勞工，符合相關規定就可申請發給僱用獎助。

就讀高中時，因為一時好奇貪玩發生意外，導致右手全遭斷指，聽力也因此受損，左手雖然健全，但抓力不佳，較難執行精細的動作，求職路上因而屢屢受限，曾做過雜工、食品廠作業員等工作，但因工作不穩定或無法適應而離職，也曾拿出畢生積蓄投資做生意，最終以失敗收場。年過50歲蔡姓男子，3年前透過鳳山就服站就服員協助，順利媒合到工作，持續穩定就業至今。

來到位於鳥松區的協飛公司發貨處，可以看到他熟練地領取送貨單來開啟今天的送貨行程，身兼倉管與送貨員的他，預計要外送10個場所，送貨處遍及高屏地區，從路邊攤到公司行號都有，搬貨時看見他雖然右手因高中時受傷導致功能不全，但仍不影響他搬運貨物，並可熟練而流暢地完成動作，這項職務對他而言早已得心應手。

蔡大哥說，剛上工時曾擔心同事異樣的眼光，也擔心無法勝任工作，幸好老闆和同事給予支持和包容，深深感受到職場的溫暖，也非常感謝勞工局就服員的熱心幫忙，得以順利找到工作。

協飛公司許老闆表示，透過就服站求才並搭配「僱用獎助措施」，再藉由就服員進行專業諮詢評估及媒合，幫助雇主找到合適人才，在長達1年的獎助期間，就服員定期訪視關懷勞工，給予勞工支持，除幫助勞工穩定就業，也幫助公司用人留才。他進一步說，只要勞工肯學習認真做，公司願意給予任何勞工工作機會，如今很滿意蔡大哥的工作表現。

「僱用獎助措施」除使雇主可適時填補人力缺口，也可以幫助特定對象勞工穩定就業，只要僱用經公立就服機構推介的特定對象勞工，連續僱用滿30日並且符合相關規定，就可申請發給僱用獎助，依對象別每月發給9000元至1萬3000元的僱用獎助津貼，最長發給12個月，最高補助15萬6000元。雇主於聘僱期間，除可強化培植弱勢勞工的就業技能，也可大大提高留任率。