屏東打詐成果豐碩，去年阻詐7636萬元。(警方提供)

屏東打詐成果豐碩，去年阻詐7636萬元。(警方提供)

隨著電信、網路與全球金融交易多元化，詐欺集團利用資通訊科技發達及金融便利性，不斷衍生新型態詐欺手法，騙取民眾財產；屏東縣政府透過「打詐縣府隊」整合各局處資源，規劃由打詐、阻詐、識詐三大面向著手，根據統計，去年屏縣民眾攔阻詐騙金額總計約7636萬元，較前年增加5110萬元，成效斐然。

屏東縣警局指出，有鑑於詐欺產業分工縝密，為了全面瓦解詐欺集團，從金流、資訊流不同面向打擊，屏東縣政府警察局在今年分別破獲詐欺機房、水房及話務系統商等詐欺集團案共計16件，移送犯嫌111名，查扣不法所得新臺幣793萬餘元，並持續向上溯源，追查幕後金主。

其中有2位國泰世華銀行襄理及專員，成功攔阻投資詐騙金額達100萬元，該銀行行員表示，詐騙集團先以高獲利的話術讓受害者信以為真，再改以裝修工程款名義臨櫃匯款，並要求不要讓行員聯繫警方，僅就這一點，行員就能100％確定屬於詐騙案件，故立即通報警方到場協助制止。

經屏東縣政府警察局刑事警察大隊分析，屏縣去發生詐騙手法，第1名為假投資詐騙，其次分別為解除分期及假網拍，當中以假投資詐騙涉及金額龐大，許多案例都是退休長者辛苦一輩子的養老金，所幸有金融機構行員在工作繁忙的情況下，仍願意耐心詢問，成功扮演阻詐最後一道防線的守護者。