網友開箱好市多6萬片拼圖。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

好市多推出超狂商品，一名網友分享，近日購入一組6萬片的拼圖，商品共3箱，分成60小包，預計整個拼完以後，將會獲得長約2.44公尺、寬約8.84公尺的成品，引起上千位網友討論，不少人看呆直呼，當初有看到，沒想到真的有勇者買了。

一名網友近日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，入手好市多巨無霸拼圖，總片數高達6萬多片，完成後尺寸長約2.44公尺、寬約8.84公尺。這款拼圖除了尺寸驚人之外，價格也不斐，一組就破2萬。

原PO表示，開箱拼圖發現，6萬片的拼圖被拆分成60袋1千片的小包裝，每一包上面都有標明數字，60組全數拼完以後，組起來就會是一張完整的世界地圖。不過，他實際拼完一包以後發現，每一組拼圖的邊線不是平整的，而是有可以和隔壁部分扣在一起的卡榫點，因此如果要分開來錶框的人，可能要想想怎麼辦。

網友分享編號01的拼圖拼完以後的樣子。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

超狂開箱文吸引了近3千人朝聖，不少人留言討論，「我那天看到時，我感覺我會拼一輩子」、「這好狂喔」、「向勇者致敬」、「我有個大膽的想法，把60包混在一起不知道這輩子能不能拼出來」、「期待完成品」、「真的有人下手欸！」