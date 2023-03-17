國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥因鏡電視案遭列為瀆職罪被告偵辦，國民黨立委王鴻薇（左起）、林思銘與李德維17日召開「護航鏡電視，還能相信蘇貞昌說的『不必去查』？」記者會，質疑前行政院長蘇貞昌大喇喇在質詢台上說「不必去查」，此案沒有「貓膩」才怪，呼籲檢方調查曝光的錄音帶中點名的蔡英文總統、蘇貞昌及洪耀福到底扮演什麼角色，也喊話監察院別再睡，「出來打球」。（張鎧乙攝）

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥因鏡電視案遭列為瀆職罪被告偵辦，立法院國民黨團今天上午召開記者會，質疑時任行政院長蘇貞昌大喇喇在質詢台上說「不必去查」，此案沒有「貓膩」才怪，呼籲檢方調查曝光的錄音帶中點名的蔡英文總統、蘇貞昌及英系要角洪耀福，到底扮演什麼角色，也喊話監察院別再睡，「出來打球」。

立院國民黨團首席副書記長林思銘、立委李德維、王鴻薇召開「護航鏡電視，還能相信蘇貞昌說的『不必去查』？」記者會。

林思銘說，民進黨執政下的NCC主委，通過鏡電視的執照，由台北地檢署政治分案調查，NCC已經不是獨立機關，而是民進黨的附隨組織，NCC根本就是「髒CC」，陳耀祥過去一路配合民進黨，強行關閉中天電視台，違反行政中立，將52台直接讓給華視，又隻手遮天，護航鏡電視取得執照，在民進黨操控下，NCC獨立精神蕩然無存。

林思銘也質疑，NCC執照審核通過前，就爆發股東鬥爭，以及一連串的經營和財務問題，爭議不斷，顯示當初去年1月19日通過核發執照確有問題，台北地檢署正式分案調查，將陳耀祥列為瀆職罪被告，絕對是NCC成立17年以來最大醜聞，要求檢調務必查個水落石出，讓操控獨立機關的不法份子全部現形，並接受司法制裁，以端正官箴。

王鴻薇表示，她持續監督鏡電視是否有行政黑手介入、政府違法失職問題，但也要繼續呼叫監察院，他們1個月前召開記者會，質疑監察院3大案遲遲沒有下文，包括疫苗採購案、新竹棒球場案以及鏡電視案。

她直言，疫苗採購案在前陣子出爐，輕輕放下，監察院的監督調查簡直是在打假球，現在有關NCC有沒有行政介入鏡電視案，有沒有受到來自總統府或是當時的行政院長蘇貞昌的指示，監察院仍然還在睡，地檢署已經開始啟動調查，陳耀祥列貪瀆案被告，監察院還要睡嗎？去年4月就有監委向NCC調相關資料，將近1年了，請問監察院的動作是什麼？

王鴻薇指出，她自己前兩天在交通委員會質詢陳耀祥的時候，陳親口說他沒有被監察院約談，甚至NCC其他人沒有被約談，實在很扯，調資料的監委要不要說明一下，調資料是調心酸的嗎？調心安的？還是調護航的？監察院出來打球，如果陳耀祥確實干預鏡電視，絕對不容輕縱，會繼續監督後續。

李德維說，此案不斷有人在護航，不只當時的蘇貞昌稱不必去查，在野黨希望針對此事成立調閱小組，但是在交通委員會受到民進黨封殺，民進黨立委在交委會護航，監察院是否也有人在護航，呼籲檢方針對當時媒體揭露的包含蔡總統、蘇貞昌、甚至洪耀福調查，若是如當時傳出的譯文駭人聽聞，實在非常不得了，絕對不能高高舉起，輕輕放下。

林思銘表示，蘇貞昌大喇喇在質詢台上說「不必去查」，這案子沒有「貓膩」才怪，相信NCC一連串打壓異己、護航親綠媒體的動作，不是陳耀祥一個人可以獨立完成，民進黨府院黨都有介入，到底幕後黑手是誰，曝光的錄音帶中點名的蔡英文、蘇貞昌、洪耀福，到底扮演什麼角色，需不需要負責。

林思銘說，國民黨團認為陳耀祥捲入醜聞，不僅要迴避鏡電視的繼續審查，而是已經明顯不適任NCC主委，陳耀祥應該知所進退等待調查，黨團要求陳耀祥立即下台接受調查，也支持檢方徹底查出幕後黑手，看看到底是誰破壞國家體制，以一黨一人之私，遂行操控獨立機關，也要特別呼籲監察院加速積極作出調查結果，不要再睡了！