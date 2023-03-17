喜歡看面容姣好的俊男美女，可謂人之常情；不過經常觀看高顏值異性或偶像，竟可能對大腦有潛在好處？《Evolutionary Psychology》研究指稱，觀看高顏值的異性照片，可以短暫提升記憶力與認知能力，且同樣的效益在男性與女性上都有所相關。

美國東卡羅萊納大學為此展開2項試驗，欲證實兩性注視不同臉孔，對大腦活動的影響與好處。研究團隊首先召集58名大學生，他們被隨機分配觀看10個異性的面孔、每個面孔觀看7秒鐘。50%的受試者觀看較為俊俏或美麗的面孔；其他受試者則看到了長相相對普通的面孔。

研究團隊進一步測試受試者的記憶能力（滿分為3分），結果顯示看過有吸引力面孔的男性，記憶力分數（2.81分）較觀看普通面孔的男性（1.50分）更高；然而在女性方面，差異性卻微乎其微（觀看俊俏面容組2.44分、普通面容組2.79分）。

第二項試驗則涉及123名學生，10張異性面孔的照片皆與上一項試驗一致，但試驗方法卻不同──受試者被分為3組，第1組受試者先觀看容貌姣好的面孔、再觀看面容普通者面孔；第2組順序則相反，第3組則從頭到尾都看到面容普通者的臉孔。

試驗結果顯示，第1組的受試者相較其他2組，在記憶力測驗記住更多細節，大腦的注意力、記憶力與執行能力都獲得提升，尤其以女性受試者的效果最為明顯；不過，男性也能透過觀看面容姣好的女性，得到短暫提升記憶力的好處，與先前學界普遍支持的結果正好相反。

「先前的文獻認為，男性在與有魅力的異性陌生人談話時，認知能力會短暫下降；為求給異性良好印象，男性會因此耗盡腦力資源。不過，我們的研究卻沒有發現這項結果。」研究作者Michael D. Baker Jr.表示。不過，他也承認研究具侷限性，「畢竟與實際互動相比，只觀看異性的照片壓力更小、對於大腦的刺激也可能不同。」

至於為何觀看「高顏值面孔」，與短暫增加大腦記憶力有關？Baker說明，從人類進化學的角度來看，記憶力是一項與重要生存技能相關的基礎認知；而看到具有吸引力的面孔，會激勵個體發展各種「對生殖有利」的特質，例如追求短期交配目標等，因此提高了受試者的注意力、記憶力與執行能力。

縱然觀看高顏值臉孔的照片，對於大腦或許有所益處，但若涉及見面談話、與異性做互動，對男性而言卻可能是一大挑戰。《Journal of Experimental Social Psychology》研究表明，光是與女性面對面互動，就會導致男性「短暫變笨」，損害其認知功能、甚至影響行為。

來自荷蘭的研究團隊召集71名學生、平均年齡為21歲。受試者需要透過遠端視訊鏡頭，在異性的注視下完成與大腦認知功能有關的任務。結果顯示，被女性長期注視的男性，任務完成度低落、且任務表現更差。相反地，在女性身上卻沒有得到這樣的結果。

研究作者Sanne Nauts解釋，以進化生物學為立論基礎，表明雄性總是有意或無意地尋求潛在的交配機會。因此男性比女性更有可能以「性」的角度，感知相對中性的情況，例如萌生「她在看我、我必須表現良好」、「如果我表現欠佳、我的性價值就會下降」等想法。

「我們總是會說『男性在女性面前智商會降低』這類的玩笑話。事實證明，男性認知功能確實可能下降，且擇偶壓力更進一步造成實質的精神傷害。」Nauts表示，該結果可能與社會氛圍要求男性更加陽剛、果決、不表露情緒等因子有關，無形中不僅造成極大的壓力，更可能傷害與異性間的關係。