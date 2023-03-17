小港區61歲的陸姓男子，日前誤信詐騙集團假冒的網友，對方佯稱需要存摺繼承父親遺產，他竟將存摺與提款卡以「超商店到店方式」寄出去，隔天他又來超商準備再寄，但這次超商店員察覺有異，立即向警方報案，員警到場緊急協助掛失，並火速追回第一次寄出去的包裹，避免辛苦錢白白送給詐騙集團。

小港分局小港派出所警員楊日前巡邏接獲超商店員報案，有名男子疑似遭詐騙，據警方了解，61歲的陸姓男子在網絡上認識1名住在花蓮的網友，對方聲稱因繼承父親遺產，想與陸男共享，需要他提供存摺與提款卡，這時陸男已身陷網戀、意亂情迷下，9日就先到超商將自己的存摺與提款卡以「店到店方式」寄出去。

隔天，他又來到超商，又是以相同方式，準備寄出另一間銀行的存摺和提款卡，超商店員警覺事態不對才報警，警方到場了解後，告訴他是常見的「愛情詐騙手法」，並緊急協助陸男將存摺與提款卡掛失，並聯繫超商客服人員，及時追回陸男寄出的包裹，最後千叮嚀萬囑咐：「不要再將存摺寄出去了！」