歐洲央行在周四如同原先計畫，升息50基點，至3.50%。

據了解，周三市場的暴跌，讓經濟和通膨前景打上問號，並一度打亂了歐洲央行大幅升息的計畫。

消息人士指出，當時政策官員緊盯自己手機，並且接收來自歐洲央行工作人員傳送的定期訊息，當時對瑞信的擔憂，拖累整個歐元區銀行業的股價，可能引發新一波金融危機。

消息指稱，瑞士央行(SNB)決定對瑞信提供一筆規模為500億瑞郎(約合540億美元)的貸款，此一決定協助穩定了金融市場，並促使大多數政策官員有信心按計畫升息。

據了解，在瑞士央行出手之前，確實有部分官員希望利率維持不變，並等待金融市場穩定，並認為升息可能會讓情況更惡化。

歐洲央行在周四的政策訊息傳達中，移除了「有跡象顯示將再次加息」的字句，並改而表示：未來的決定將視接下來經濟和金融數據而定。

來自ECB管委會的消息指出，未來可能再次加息，但由於在金融市場波動之際，這樣的表達是不明智的。

ECB行長拉加德(Christine Lagarde)在新聞會上表示，如果歐洲央行目前的預測(上周銀行業陷入困境之前所制定的)獲得支持，那麼該行在升息方面將有「更多空間去應對」。行長間接透露出進一步加息的潛在可能。