警方共掃蕩幫派分子109人，查扣各式槍械等贓證物。(林郁平攝)

竹聯幫明仁會日前在北市五星級酒店囂張高調舉辦春酒，公然挑戰公權力引發各界嘩然，警政署長黃明昭震怒指示自3月8日起至17日止，第一階段針對幫派公開活動與相關衍生犯罪，實施同步擴大臨檢、掃黑、打詐、緝毒及肅槍行動專案，強力掃蕩幫派賴以為生的詐欺、毒品犯罪，並以第三方警政策略，將幫派依附場所函請權責機關裁處，展現警察強勢執法態度。

黃明昭17日上午至刑事局檢視查緝成果，黃明昭表示，針對黑道串聯壯大聲勢的囂張行為，警方絕對會強力打擊絕不手軟，專案期間共動員全國警力1萬4705人次，以第三方警政將幫派依附處所函請裁處156案，掃黑部分查獲幫派分子109人，其中竹聯幫33人，含明仁會18人、天道盟10人、太陽聯盟12人。

打詐部分查獲詐欺集團76件、犯嫌283人，查扣現金1318萬7856元；緝毒部分查獲案件717件、766人、毒品淨重32.42公斤、8處大麻栽種案件、12處混合式毒品分裝場案件；肅槍部分查獲槍砲案件29件30人、各式槍枝37枝、改造槍械場所1處。

黃明昭表示，經警方強制約制黑道幫派舉辦春酒等大型餐宴，目前共約制取消9場次，其中以竹聯幫6場最多，迄至目前為止，沒有黑道幫派再藉春酒名義舉辦公開活動。