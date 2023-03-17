高通資深副總裁暨首席營運長陳若文表示，多年來台灣在先進製程、半導體測試，以及頂尖的5G、AI(人工智慧)及IT產品等領域，一直是高通精密合作的盟友之一。這些合作強化了台灣在全球價值鏈的角色。高通新竹大樓的正式運作，能更進一步的支持台灣半導體、資通訊產業以及相關上、中、下游供應鏈的合作，協助台灣及早參與全球尖端科技的創新、研發與應用，以增進台灣產業鏈整體價值向上提升，持續領先國際。

陳若文進一步談到，高通和台灣的關係越來越密切，越來越需要彼此，去年高通和台灣採購金額達2400億元，今年可望成長到3000億元，且截至去年，高通在台灣投資也超過430億元。

根據台灣經濟研究院一份針對高通對台投資的經濟影響報告顯示，截至2022年，高通在台所創造的ICT產值，估超越700億元。報告指出，如高通這樣擁有領先全球科技技術的企業，與台灣業者在先期合作研發、共同投資，有效帶動了台灣業者積極投入前瞻研發，協助其於關鍵技術領域保持領先，這種由單純供應鏈關係演化為互利共榮的生態系統，將可為台灣ICT產業帶來長遠的正向影響與發展。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，高通是一家多元化的公司，提供包括5G、AI、IOT(物聯網)、連接、運算、機器人、無人機和汽車等眾多關鍵技術。這種多元化正好在這些領域領先的台灣企業非常契合。從2003年高通正式在台設立據點，這20年來高通持續與台灣生態系合作。台灣一直是高通研發、創新上非常強的合作夥伴，台灣對高通來說，已經是一個不可或缺的夥伴，今日落成的大樓不僅是為半導體供應鏈設計，也是和很多台灣企業突破價值的樞紐。高通深耕台灣20年，在台灣投入極大資源，和台灣企業合作，也期望高通在台灣還會有一個新的20年。

高通新竹大樓自2019年動土興建，大樓主體於2022年完工之後，眾多研發與工程部門隨即陸續進駐運作。在今日正式落成啟用後，高通過去多年來持續引進的許多重要研發測試和工程團隊，包括台灣營運與製造工程暨測試中心、多媒體研中心、行動人工智慧創新中心和先進的CPU設計團隊等，都將以高通新竹大樓為進一步強化產業夥伴關係的樞紐，實踐持續加速5G生態系蓬勃發展。