台中45歲的洪姓男子前年酒後向76歲的母親借機車被拒絕，他拿肉槌、電鍋狂毆，母親哀求「救命啊」、「不要再打了」，他仍不停手，痛毆長達15分鐘，活活打死母親，最高法院駁回洪男的上訴，認定他非預謀犯罪，不是兩公約所指「情節最重大之罪」，判處無期徒刑定讞。

2021年9月22日下午2點多，洪男到母親住處飲酒，洪母返回住處後，他向洪母借機車遭拒，竟拿花剪、開瓶器、敲肉槌，用力揮擊洪母之胸腹部、腰部、頭部、背部、身體等處多下，並徒手毆打洪母之頭部、胸腹部、身體等處多下。

洪男不顧母親哀求，又拿電鍋內鍋朝洪母頭部猛力扔擲，此時洪母已無力反抗，他更以右腳踹擊、踢擊洪母之身體、頭部打洪母長達15分鐘，致其胸口瘀青、肝臟撕裂傷等，經鄰居發現撥打電話報警並叫救護車，洪母送醫急救後，因血胸及中樞神經衰竭死亡。

一審及二審都認定，洪男殺害平日對其照顧並寬容有加之母親，確實令人髮指而應予嚴懲，但考量他其並非預謀犯罪而事先無計畫性，不是「情節最重大之罪」，判處無期徒刑，洪提上訴，最高法院駁回確定。