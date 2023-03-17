我國友邦宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）日前在推特發表聲明，指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建立正式關係事宜。行政院長陳建仁今受訪時表示，中國大陸為打壓我國外交空間，透過一帶一路加碼，但大多都失敗，呼籲宏國不要受騙。

雷依納日前接受當地媒體訪問表示，宏都拉斯基於人民的巨大需要，提議建立「更重要關係」，但台灣拒絕。他也提及，宏國要求台灣將每年5000萬美元援助加倍，並且重新調整宏國積欠台灣的6億美元債務，但並未獲我國積極回應。

陳建仁受訪表示，一直在能力範圍內致力幫助宏國的國家建設，保持誠信，但是中國大陸一直打壓國的外交，所以才會去挹注相關的經費，阻礙台灣的外交發展。陳建仁說，這幾年可以發現，中國大陸的一帶一路政策，對特定國家的挹注實際上都是失敗的，而且導致這些國家財政困頓與通貨膨脹，希望能夠認清中國大陸的本質，維持與我國邦交，不要受騙。

至於外界關注經濟部今日將召開電價審議委員會，核二廠2號機除役，是否影響供電及碳排，陳建仁回應，電氣燃料價格大幅上升，世界各國都大幅提升電價，政府考慮到台電去年虧損的情況，會特別請審議委員會評估電價如何調整、以及調整幅度，尊重專業的決定。

對此陳建仁呼籲國人「大家放心」，透過歲修的努力，政府提前歲修，電力供應是充足的，大家不必要擔心。