陳建仁出席立法院報告施政方針並備詢，會前他接受媒體聯訪。媒體詢問4月電價即將漲價，美國媒體也批評核二廠二號機除役，恐怕導致台灣大停電並且增加碳排。

陳建仁回應，發電燃料的價格大幅上升，所以世界各國都大幅地提升電價，我國也考慮到台電去年虧損的情況，因會請審議委員會來看如何調整電價，至於調整的幅度是如何，會尊重專業的決定。他強調，我國提前歲修，所以使得電力供應是充足的，大家不必要擔心。