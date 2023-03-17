為使市民有安寧的居家環境，桃園警分局16日晚上與桃園市環境保護局及桃園監理站，在龍安派出所前廣場進行取締改裝噪音車勤務，攔查轎車1輛、大型重型機車4輛普通重型機車19輛，經檢測有14輛超標，立即開立舉發單。

桃園分局統計，2022年7月至今年3月，配合環保及監理單位共計取締違反噪音管制法裁罰236件，通報環保及監理機關召回臨時檢驗及裁罰共計1516件，警方依照交通管理處罰條例開單告發131件，桃園警方呼籲汽機車駕駛人，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧，警方與環保人員將持續聯合強力執行稽查取締勤務，請勿以身試法，以免得不償失。

另為降低交通事故發生，桃園警方自3月16日起至3月24日，執行「強化交通安全執法」工作，針對酒後駕車、闖紅燈、超速、車不讓人、無照駕駛、未戴妥安全帽等七項交通違規強力取締，其中「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」，是要求駕駛人行駛在支道上，必須停車確認橫向幹道無來車或行人後，才能再起步通過路口，希望能建立起駕駛人行車禮讓的好習慣，降低於路口發生交通事故件數，確保交通安全。