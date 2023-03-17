【愛傳媒朱國珍專欄】長篇小說《孽子》之所以成為台灣現代主義的文學經典，一方面是作家白先勇的扛鼎之作，另一方面，在禁忌的年代能夠觸及不被看見的同志議題，使得《孽子》的原創性遠遠走在時代尖端。

1983 年出版單行本，隨即在1986搬上電影銀幕。十七年後，由公視改編同名電視劇。2014年由兩廳院在台灣國際藝術節製作舞台劇《孽子》，獲得廣大迴響之後在2020年巡迴重演。

全書以台北市新公園為基地，也就是現在的二二八公園，串聯著周邊的西門町、萬華三水街、林森北路六條通，形成一個特殊的情慾地景。這群被形容為「青春小鳥」的青少年與成熟男人之間的情感，除了觸及同性感情與家庭衝撞的議題，當中的父子關係也耐人尋味。

故事從高中學生李青被父親趕出家門開始。李青每次提到父親的形容都是「極端悲愴」、「痛苦不堪」「皺紋滿佈灰敗蒼老」。但是當李青遇到傅老爺子時，卻投射父親情感，在傅老爺子病危時親手去幫傅老爺子挖大便。書中每個人物幾乎都有原生家庭的苦衷。然而，傅老爺子最後對李青說：「你們這些孩子，只顧怨恨你們的父親，可是你們可也曾想過，你們父親為你們受的苦，有多麼深嗎？」

書中每個人物都為了某些原因而逃，也幾乎都是因為「逃亡」才群聚到新公園。李青看待自己的生母黃麗霞也是不斷「逃亡、流浪、追尋」。認為自己有罪的心理也不斷出現在章節中，例如黃麗霞在死前對李青說：「你阿母一輩子造了許多罪孽，你求佛祖超生，放過你阿母。」李青送母親骨灰回家時，也有一段內心小劇場：「我感到我絕對無法再面對父親那張悲痛得令人心折的面容。頃刻間，我了悟到，為什麼母親生前在外到處漂泊墮落……大概她也害怕面對父親那張悲痛灰敗的臉吧。」

《普林斯頓詩學百科全書》提到「意象」的功能在於喚起官能記憶。例如「熱鍋上的螞蟻」就是一種典型的意象。我在《孽子》裡也看到某些在關鍵時刻出現的「夕陽」意象。例如這群青少年第一次到新店溪玩水，河堤邊是「火紅的夕陽」。最後給傅老爺子送葬時「夕陽冉冉偏西，快降落山頭了，赤紅的一輪，滴血一般。」在第三部結語時：「那輪巨大赤紅的夕陽，正正落在山頭，把王燮龍照得全身浴血一般……」

夕陽的隱喻往往投射更深的感觸，不只是「夕陽無限好，只是近黃昏」；青春小鳥般的孽子，也必須飛往年老與遲暮的終點。

作者為大學講師、作家、廣播主持人，曾創下連兩年獲林榮三文學獎雙首獎記錄

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