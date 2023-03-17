台東市昨天發生機車與貨車發生對撞事故。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市昨天發生機車與貨車發生對撞事故。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

疑車速過快 台東女騎士撞大貨車車頭全爛驚險畫面曝光

台東發生機車與貨車發生對撞事故，30歲陳姓女騎士疑未減速，行經台東市大勇路直接撞上貨車，機車車頭損毀，女騎士倒地不起，警方獲報到場趕緊協助送醫。台東縣警局表示，經查雙方皆無飲酒，台東分局交通小隊正在深入調查詳細肇事原因。

從監視器畫面可發現，貨車行經在路上，突然放慢速度，沒多久，1輛機車就直接撞了上去，女騎士當場倒地不起。

台東警分局表示，16日15時許接獲民眾報案，在台東市大勇路30巷80弄發生交通事故，經員警到場了解，23歲陳姓女子騎乘普重機車沿大勇路30巷80弄一般車道西向東直行，至事故地點與36歲邱姓男子駕駛自小客車沿大勇路30巷80弄一般車道東向西直行行駛時發生交通事故，致陳姓民眾受傷，經查雙方皆無飲酒，詳細肇事原因台東分局交通小隊深入調查中。

台東警分局長陳蔚文呼籲，用路人駕駛時應注意車前狀況，切勿超速行駛，確實依照道路交通標誌、標線、號誌之指示，小心駕駛並繫上安全帶，騎乘機車配戴安全帽，保護自身及其他用路人安全。