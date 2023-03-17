美國矽谷銀行（SVB）等3家銀行在過去一周接連倒閉，引發市場擔憂2008年金融危機恐重演，被市場稱為「女股神」的方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）PO文批評，監管機構沒有及時發現傳統銀行系統出現崩潰的跡象，特斯拉執行長馬斯克也認同伍德的看法，留言稱「今年很像1929經濟大蕭條」。

伍德在推特PO文表示，引發矽谷銀行破產的主因並不是加密貨幣，而是因為監管機構包括聯準會等，沒有及時發現傳統銀行即將崩潰，加上風險投資資金短缺以及貨幣市場基金收益率較高，也導致存款從美國銀行系統離開。

此外，伍德更提到，美國短期利率1年內飆升19倍，再加上資產和債務期限出現不匹配情況，這些都是明顯的警訊，但監管機構只在意監管去中心化透明，使這些危機越演越烈。

看完伍德的分析後，馬斯克隨即留言稱「今年很像1929經濟大蕭條」。

回顧1929年美國經濟大蕭條，後來演變為股災，當時美國失業率飆升到25%，有些國家甚至達到33%，多數國家在二戰後經濟才復甦。