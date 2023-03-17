近年環保風氣日盛，許多民眾選擇改選擇「含植物纖維餐具」，但經行政院消保處抽檢20件市售含植物纖維餐具，竟然有4件遭檢出甲醛，分別從路易莎咖啡、全家便利商店及momo購物網等通路購得，吸入甲醛後影響肺功能、食入後更恐損及肝腎功能，皆已令期下架銷毀。

依食藥署規定，市售餐具不得檢出螢光增白劑、甲醛，塑化劑個別含則不得超過0.1％，其中此次抽檢的20件商品中螢光增白劑及塑化劑均符合規定，但有4件遭檢出甲醛、不符品質要求，包括路易莎門市購入的「路易莎咖啡循環杯」、全家便利商店購入的「FamilyMart Collection天然植物纖維便利盤」、momo販售的「厝內竹纖維光紋杯－咖啡渣」及「Husk’s ware 稻殼天然無毒環保日式餐碗」，也有9件不符合標示規定，包括未標示耐熱溫度、製造日期、塑膠材質等，還有材質鑑別與標示不符，多數已裁處。

消費者保護處簡任消保官王德明說，至於如果消費者購買到品質有問題的產品，可要求退還價格，若有其他問題可洽各地消費者服務中心。

王德明提及，除了品質不符要求外，還有標示可分解植物纖維、天然植物纖維、天然纖維及澱粉，但竟然皆檢出塑膠材質，皆已依食安法裁處。

消費者保護處消費者保護官高賜忠提醒消費者，除了外觀及價格外，應注意有無完整的繁體中文標示，並按相關說明及使用注意事項，正確地使用產品，注意產品有無製造日期，依外包裝或餐具本體標示的耐熱溫度，正常使用餐具並盛裝食品。

衛福部食藥署北區管理中心副主任林旭陽說，行政院重視此次抽查結果，也要求納入年度稽查重點，針對國內廠商會在6月時實地查驗，針對進口廠商將會加強查驗。